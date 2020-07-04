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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек прибудут кыргызские медики, работающие в России

Первая группа кыргызских медиков, работающих в России, завтра утром вылетит в Бишкек. Об этом сообщил хирург Эльзар Токтоназаров.

По его словам, первым рейсом прибудут 26 врачей и медсестер из Москвы и одноименной области.

«Перелет медиков, работающих в других городах России, будет решаться на следующей неделе.
Все технические вопросы посол Аликбек Джекшенкулов решил с правительством на уровне премьер-министра. Билеты медикам купили спонсоры. Закупаются также медикаменты», — сообщил он.

Кыргызские медики приезжают не с пустыми руками. В социальных сетях был объявлен сбор средств для покупки медикаментов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158343/
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