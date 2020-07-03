Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 11 миллионам человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 175 тысяч 199. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 842 тысячи 416 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 739 тысяч 230), Бразилии (1 миллион 496 тысяч 858), России (660 тысяч 231), Индии (604 тысячи 641), Перу (292 тысячи 4), Великобритании (285 тысяч 268) и Чили (284 тысячи 541).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 260 тысяч 375 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 520 тысяч 785. По сравнению с данными на утро четверга показатель вырос на 5 тысяч 239 человек. В том числе в США скончались 128 тысяч 742 человека, Бразилии — 61 тысяча 884, Великобритании — 44 тысячи 80, Италии — 34 тысячи 818, Франции — 29 тысяч 878.

В Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 767 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 42 тысячи 574, Узбекистане — 9 тысяч 78, Таджикистане — 6 тысяч 58.