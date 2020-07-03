Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 11 миллионам человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 175 тысяч 199. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 842 тысячи 416 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 739 тысяч 230), Бразилии (1 миллион 496 тысяч 858), России (660 тысяч 231), Индии (604 тысячи 641), Перу (292 тысячи 4), Великобритании (285 тысяч 268) и Чили (284 тысячи 541).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 260 тысяч 375 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 767 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 42 тысячи 574, Узбекистане — 9 тысяч 78, Таджикистане — 6 тысяч 58.