Мирбек Атабеков и Анжелика купили аппараты ИВЛ. Призывают последовать примеру

Популярные певцы Мирбек Атабеков и Анжелика Кайратова призывают бизнесменов и звезд шоу-бизнеса присоединиться к инициативе покупки аппаратов ИВЛ для больниц Кыргызстана. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

Мирбек Атабеков перечислил деньги на покупку двух аппаратов искусственной вентиляции легких. «Мы поддерживаем инициативу бизнесмена Адыла Асанова. Он собрал средства на покупку 70 аппаратов ИВЛ. В нашей стране есть богатые люди, которые могут выделить солидные суммы», — отметил он.

Анжелика Кайратова выделила средства на один аппарат и выразила готовность бесплатно рекламировать на своей странице аккаунты тех, кто перечислил деньги на покупку аппаратов ИВЛ.