Премьер-министр призвал частные медцентры бесплатно консультировать граждан

Премьер-министр Кубатбек Боронов обратился к врачам частных медицинских центров и призвал их бесплатно консультировать граждан. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Глава правительства отметил, что для диагностики коронавирусной инфекции привлечены частные лаборатории. «Они уже ведут работу по этому направлению. Помните, что ваш бизнес существует за счет народа», — добавил премьер-министр.

Кубатбек Боронов признал, что ситуация сложная, и врачи государственных медицинских учреждений не справляются с потоком пациентов.

«Сейчас многие болеют и не знают, что делать. Некоторые здоровые люди приходят в больницы и мешают врачам вести работу с тяжелобольными. Многие занимаются самолечением. Частные медицинские клиники просим открыть бесплатные консультации. Не говорим о бесплатной помощи, а пока лишь консультации», — обратился Кубатбек Боронов к медикам частных медцентров.