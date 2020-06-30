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Общество

Цифра дня. 1,2 миллиарда сомов выделят на доплаты медикам и милиционерам

На компенсационные выплаты медикам, задействованным в очагах борьбы с коронавирусом, и доплаты сотрудникам силовых структур планируется выделить 1 миллиард 233,3 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

В том числе на компенсационные выплаты медикам будет потрачено 767,3 миллиона сомов. Из них 109,6 миллиона сомов выделят в июне, а остальную сумму — до конца 2020 года.

Силовикам при этом предусмотрена выплата в размере 466 миллионов сомов. Эти деньги Минфин выделит до конца июля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157833/
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