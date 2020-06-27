Выборы-2020. Какие документы должны сдать в ЦИК партии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов одобрила перечень документов, представляемых политическими партиями в ходе выборов в Жогорку Кенеш.

Утверждены форма списка кандидатов от партий, представляемая в ЦИК для регистрации, формы сведений о каждом претенденте из списка, а также формы уведомления и решения политорганизаций об участии в выборах и выдвижении списка кандидатов на мандаты.

Принята также форма сведений об отсутствии у претендента гражданства иного государства.

Уточняется, что информация, представляемая о кандидатах в электронном формате, будет проверяться через систему электронного межведомственного обмена «Тундук».

На основе этих сведений будут сформированы информационные материалы на специальном информресурсе «Талапкер» для информирования граждан о партиях, выдвинутых ими кандидатах, предвыборных программах и движении средств избирательного фонда.

Ранее в ходе подготовки к выборам в местные кенеши Центризбирком уже открыл временную платформу http://talapker.shailoo.gov.kg/, на которой можно ознакомиться с программами участвующих в местных выборах партий, поступлениями и расходами средств фондов политорганизаций и кандидатов. К выборам в Жогорку Кенеш платформа дорабатывается и будет запущена в более широком и удобном формате.

Там можно будет получить общую информацию о каждой партии, участвующей в парламентских выборах, контактные данные, сведения о региональных представительствах, руководящих органах, числе членов политобъединения, логотипах, дате регистрации, девизах, истории участия в выборах.

Одобрен сборник методических материалов и нормативных актов для партий по основным вопросам участия в выборах: выдвижения и регистрации, о правилах ведения избирательных фондов, агитации и избирательных спорах.

