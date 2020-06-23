Обязанности мэра Бишкека временно исполняет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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«В связи со служебной необходимостью во время болезни мэра столицы Азиза Суракматова COVID-19, обязанности главы муниципалитета временно будет исполнять первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев», — отметили в мэрии.

Городской и оперативный штабы работают в штатном режиме, все службы и акимиаты продолжают свою деятельность по обеспечению жизнедеятельности и благоустройству города.