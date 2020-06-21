Стефен Лиой написал про Кыргызстан в путеводителе и мечтает покорить Энильчек

Стефен Лиой из США. Он фотограф-путешественник и консультант по развитию туризма. В Кыргызстан он впервые приехал в 2012 году, посетил почти все области и влюбился в нашу страну. В путеводителе «Одинокая планета» он целую главу посвятил КР.

Какое блюдо Стефен любит больше всего, где мечтает побывать и почему Кыргызстан напоминает ему родину, он рассказал 24.kg.

— Скажите, как давно вы в Кыргызстане?

— Мой первый визит в Кыргызстан был в июне 2012 года. До этого я был в Таджикистане, путешествовал по Памирскому шоссе, затем через Алай приехал в Ош. Пробыл тогда здесь около недели и уехал. Был так взволнован, что хотелось узнать больше о стране. Через два месяца вернулся в Кыргызстан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Think about everything that's great about summer travel in #DiscoverKyrgystan. Now add a layer of beautiful #winter snows on top. It's a great experience, and a great alternate side to the country that most tourists only get to see in the warm months. #TravelCentralAsia # Публикация от Stephen Lioy (@slioy) 22 Фев 2020 в 8:30 PST



— Расскажите, откуда вы и чем занимаетесь?

— Я из США, не очень известного штата Луизиана. Некоторые кыргызы знают его либо из-за города Новый Орлеан, либо из-за джазовой музыки, но больше известен соседний штат Техас. Работаю автором международного путеводителя под названием «Одинокая планета». В последней книге про Центральную Азию я обновил главу «Кыргызстан».

— В каких городах Кыргызстана вы побывали?

— Единственная область, которую еще не посетил, — Баткен. Однажды я там побываю! Но в целом, думаю, я проделал довольно хорошую работу по изучению страны.

Конечно, я хочу посетить еще много мест, но большинство из них — дикие природные районы, а не города. Стефен Лиой

Моя следующая большая цель — побывать в старом шахтерском городе Энильчек и на одноименном леднике. Если турфирмы в этом году организуют обычные палаточные лагеря вдоль ледника, у меня наконец появится шанс совершить один из самых красивых походов в Кыргызстане.

— Какую еду в нашей стране вы полюбили и что боитесь попробовать?

— Я наслаждаюсь большинством кыргызских и среднеазиатских блюд. Всякий раз, когда нахожусь за пределами Кыргызстана, плов и босо лагман — это две вещи, которые я ищу, как только возвращаюсь обратно.

Пища, которой больше всего боюсь, — это целая вареная овца. Не потому, что опасаюсь ее есть, а боюсь, что меня попросят ее разделать, хотя я никогда не вспомню, кому какую порцию подавать.

— Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами в Кыргызстане? Если да, то с чем?

— Однажды я тоже ненадолго застрял в горах. Пытаясь дойти пешком от Кичи-Кегети до Чон-Кегети, мы пошли по неверному пути, и затем внезапный снегопад не позволил нам вернуться тем путем, которым мы хотели. Было немного неловко, но в итоге все получилось.

— Что впечатлило вас в Кыргызстане?

— Кочевое наследие страны настолько уникально, что включает в себя как широкий горный образ жизни, так и весьма специфическое гостеприимство, которое можно встретить только в самых диких пейзажах мира.

Две лучшие вещи в Кыргызстане — это люди и горы, еще лучше, когда это все объединяется. Сефен Лиой

— Есть ли что-нибудь, что напоминает вам о родине в нашей стране?

— Луизиана больше всего состоит из болот и лесов, поэтому я чувствую себя как дома в Кыргызстане, когда меня часами окружают деревья и я мысленно теряюсь и медленно иду по лесу. Это довольно редко, учитывая, как быстро меняются ландшафты, но в таких местах, как Арсланбоб и Нарын, я чувствовал это несколько раз.

— Вы увлекаетесь фотографией. У вас есть любимый снимок из Кыргызстана?

— Мой третий раз в Кыргызстане — и второй поход до Ала-Арчи, был в мае 2013 года, сразу после ежегодного фестиваля Альпинада. Я пешком отправился до конца долины Ала-Арча и дошел до старой лыжной базы с несколькими местными путешественниками, которых я встретил по пути. Они были очень дружелюбны, хотя шли намного быстрее, чем я в снегу. Когда они взбирались на холм впереди меня, к старой лыжной базе на вершине долины, они сделали идеальную модель для захватывающего пейзажа окружающих вершин и в том свете, о котором мечтают фотографы.