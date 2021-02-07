Турчанка Кюбра Эрбайракчы о прекрасных сторонах кыргызского языка

25-летняя турчанка Кюбра Эрбайракчы из Бурсы учится в Бишкеке на магистратуре Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Девушка поделилась с 24.kg мнением о стране, роли кыргызского языка в обществе и трудоустройстве выпускников университетов в Турции.

Фото Кюбры Эрбайракчы. В Бишкеке

— Почему вы решили учиться в Кыргызстане?

— После окончания школы я сдала тест, аналогичный ОРТ, чтобы поступить в университет, и получила определенный балл. Я изучила, где этот балл мне позволяет обучаться. Среди турецких университетов был международный вуз «Манас». Для меня это было большой возможностью выехать за границу, изучить другой язык, культуру и людей.

— Как прошел первый год обучения в нашей стране?

— В первый год все иностранцы должны были выучить кыргызский язык. Поэтому изначально я поставила себе цель — изучить его на высшем уровне, чтобы владеть им как носитель языка.

Большинство моих иностранных друзей критиковали меня за это. Многие говорили: на этом языке, кроме самих кыргызов, никто не разговаривает, да и они сами толком не знают, поэтому изучать его бесполезно. Кюбра Эрбайракчы

Но я не стала никого слушать и сделала все, чтобы довести уровень владения им до совершенства. Этот язык помог мне лучше понять и узнать народ Кыргызстана.

— Как вы оцениваете роль кыргызского языка в нашем обществе?

— Думаю, что каждый уважающий кыргызский язык должен понимать, что он красивый и уникальный. Он символизирует и отражает кыргызскую культуру. Городские жители не должны формировать сообщество людей, не принимающих государственный язык, они должны увидеть его прекрасные стороны.

— Какие впечатления были у вас, когда прилетели в Кыргызстан?

— Были очень разные ощущения. Я столкнулась с лицами людей, которых раньше никогда в своей жизни не видела, имею в виду расу. Язык тоже был другой, и, что очень важно, культура сильно отличалась. Люди казались абсолютно чужими. Спустя время, когда я уже выучила местный язык, чувство чуждости пропало.

— Что вас удивило в местной культуре?

— Блюда. Они вначале казались мне очень странными. Впечатлило национальное достояние народа — эпос «Манас». Приятно было видеть людей, привязанных к своей культуре. Природа Кыргызстана, люди, живущие среди величественных гор в юртах, значимость лошадей — это все также поразило. Я посетила в стране многие места: Сулайман-Тоо, Сары-Челек, Бурану, Иссык-Куль... Поэтому могу сказать, что я в восторге от туристического потенциала Кыргызстана. А кыргызские свадьбы — для меня это тоже было открытием чего-то нового.

— Чем именно отличаются кыргызские свадьбы от турецких?

— Наши свадьбы не проходят в кафе и ресторанах. На столах не бывает много еды. Здесь гости приходят танцевать, а не есть. Но наличие на торжестве торта и лимонада особо важно. В середине церемонии проходит знаменитый takı töreni — это когда родственники и друзья дарят жениху и невесте деньги и золото.

Важное отличие наших свадеб — гости не поют песни, не говорят поочередно длинные тосты молодоженам. Кюбра Эрбайракчы

— Вы отметили, что национальные блюда странные. Почему?

— Вначале мне они не понравились, потому что сильно отличались от наших. Со временем я к ним привыкла: манты, бешбармак, самсы, шашлык стали самыми любимыми. Некоторые блюда готовились из конины, поэтому я боялась их есть. Как вы знаете, у нас не принято есть мясо коня.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— В этой стране очень важны экономика и политика. По-моему, люди, которые развивают и держат на ногах республику, — это государственные работники. Неправильное управление приводит к плачевному состоянию государства. Низкая зарплата врачей, милиционеров, учителей толкает к совершению коррупции. Поэтому на политических выборах должны избираться достойные, готовые честно служить народу.

— Как в Турции работодатели относятся к выпускникам кыргызских вузов?

— Основная проблема Турции — это трудоустройство выпускников университетов, в какой бы стране студент ни учился. Я окончила факультет журналистики. Прошла стажировку в одном из крупных турецких информационных агентств. Но на работу устроиться не смогла из-за отсутствия опыта. Сейчас обучаюсь на магистратуре. Планирую получить докторантуру. Если найду работу, стану финансово независимой.

Из-за пандемии мне пришлось вернуться в Турцию. Я очень скучаю по национальному напитку чалап и куруту. Также очень скучаю по холодной зиме в Кыргызстане.