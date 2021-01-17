Японка Марико Като скучает по морю, но полюбила горы Кыргызстана

Японка Марико Като работает в ЮНИСЕФ с мая 2016-го, сначала два года — в Оше, а в апреле 2018-го переехала в Бишкек.

— Что вас удивляет в Бишкеке и Кыргызстане?

— Захватывающая дух красота природы. Я люблю горы и озера Кыргызстана. За последние четыре с половиной года мне посчастливилось посетить столько красивых мест, и чем больше я открывала для себя, тем больше я влюблялась в красоту Кыргызстана!

Фото из архива Марико Като

— Что в Бишкеке напоминает вам о вашем родном городе?

— Мой родной город — Иокогама, крупнейший портовый город Японии. Если честно, между Бишкеком и Иокогамой не так много общего, но лица людей на улицах очень похожи.

Я часто встречаю в Бишкеке кого-то, кто похож на одного из моих японских друзей. Это очень забавно! Марико Като

— Чего вам не хватает в Бишкеке и Кыргызстане?

— Помимо семьи и друзей, я скучаю по морю. Поскольку Иокогама является портовым городом, у меня осталось много детских воспоминаний, связанных с ним. Запах соленой воды и ощущение морского бриза — это то, чего мне не хватает в Кыргызстане.

— Ваше любимое место в Бишкеке.

— У меня есть любимое место не в Бишкеке, а в Кыргызстане. Это дорога между Ошем и Баткеном, вид просто потрясающий. Работая в офисе ЮНИСЕФ в южной столице, я много раз ездила в Баткен. Каждый раз и каждое время года я любовалась пейзажами из окна машины.

— Что вам нравится в национальной кухне?

— Мой фаворит — лагман. Неподалеку от Сулайман-Тоо в Оше есть небольшое кафе, и я большой поклонник лагмана, который там готовят. Я даже водила туда маму и бабушку, и знаете что? Им он тоже очень понравился!

— Что вы боитесь даже попробовать?

— Боюсь, мне не по вкусу некоторые молочные продукты, например, кумыс и курут. Для меня они слишком соленые...

— Что очаровало вас при знакомстве с местным населением?

— Меня очаровали семейные узы, которыми так дорожат кыргызстанцы. У меня такое ощущение, что люди заботятся не только о своей семье, но и о других. Это то, чему я научилась у своих коллег и друзей, и считаю это очень приятной чертой.

— Что вас разочаровало?

Мне грустно, когда я слышу, как гендерные стереотипы до сих пор влияют на жизнь молодых людей. Марико Като

Например, у меня есть местные подруги, у них слишком мало свободы, и они борются со своими родственниками со стороны мужа. Я в основном знакома с опытом женщин примерно моего возраста, но уверена, что гендерные нормы являются большой проблемой для всех, включая мужчин.

ЮНИСЕФ пытается внести изменения, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и стремления. И я твердо убеждена, что это важно не только для Кыргызстана, но и для всех стран мира.