Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США

Старший советник по Центральной Азии программы EducationUSA Оливия Стивенс приехала в Кыргызстан на время, а осталась навсегда, встретив здесь спутника жизни. Как встретила семья избранницу сына и брата, что удивило американку в нашей стране и как можно получить образование в США, она рассказала в интервью 24.kg.

— Можете рассказать о своей работе в Кыргызстане? Пандемия как-то сказалась на ней?

— Программа EducationUSA предоставляет бесплатные ресурсы местным жителям, которые хотят учиться в США, а также американским учебным заведениям, надеющимся набрать студентов из других государств.

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Из-за пандемии многие виды нашей деятельности — информационные сессии, тренинги и мероприятия — перенесены в онлайн. Например, в этом году мы с моими коллегами по EducationUSA Бермет Бийалы кызы и Наргизой Каныбек кызы работали над разработкой онлайн-платформы с видеокурсами и ресурсами, которые могли бы заменить офлайн-занятия (myeducationusa.online). Мы также уделяем много внимания охвату аудитории в социальных сетях.

— Сколько кыргызстанцев благодаря программе смогли получить образование в США? Вообще, сложно это сделать?

— По последним нашим отчетам, с 2019-го в США обучалось 290 граждан Кыргызстана. Тенденция показывает, что ежегодно число обучающихся увеличивается.

Каждый год тысячи людей посещают мероприятия EducationUSA, такие как ежегодная ярмарка (в этом году она состоится онлайн 7 ноября), или приходят непосредственно в центр EducationUSA в библиотеке имени Касымалы Баялинова. К сожалению, мы не всегда знаем, поступил в итоге студент или учитель английского языка после обращения к нам за советом или ресурсами. Хотя мы стараемся поддерживать связь с участниками наших программ после того, как они поступят в университет.

Фото из личного архива. С участниками программы EducationUSA

Поступить в США может быть сложной задачей, в том числе из-за большой конкуренции, особенно в отношении финансовой помощи. Однако у меня было много разных студентов, которые успешно учились в США даже с более низкими оценками или более низким уровнем английского языка.

Самая большая проблема, которую я вижу, — это недостаток информации, и это именно та проблема, которую стремится решить наша программа.

— Расскажите немного о себе. Где вы родились, выросли, получили образование?

— Я из Гленмура (штат Пенсильвания). После школы училась в колледже Дикинсон (Dickinson College). Это учебное заведение было первым колледжем, основанным после обретения Соединенными Штатами независимости. На третьем курсе университета я жила в Москве и училась в Российском государственном гуманитарном университете, прежде чем закончить учебу в США.

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— Как вы, вообще, оказались в Кыргызстане? Что вы знали о стране до того, как приехать сюда?

— Я приехала в Кыргызстан в качестве научного сотрудника программы Фулбрайта, чтобы изучить кейсы членов семей граждан Кыргызстана, работающих в России. Немного знала о вашей стране, так как выпускник моего университета тоже занимался исследованием. Была знакома с несколькими кыргызами, когда жила в Москве. Думаю, для любого государства или народа нужно много времени, чтобы действительно узнать его.

— Свои первые впечатления о Кыргызстане помните? Что-то удивило тогда?

Самым первым сюрпризом по приезде стали ирригационные каналы у тротуаров в Бишкеке! Я была очень удивлена столицей в целом — планировка, архитектура, разнообразие внутри города произвели на меня большое впечатление. Оливия Стивенс

— Насколько мне известно, здесь вы нашли спутника жизни. Расскажите, как познакомились, сразу ли вас приняли родные будущего мужа, как вы вошли в семью, были ли сложности?

— Я встретила своего мужа Каната вскоре после приезда в Кыргызстан в 2013 году. Один из моих коллег, который изучал снежного барса, приехал на саммит по сохранению этого животного в Бишкек, и мы вместе с Trekking Union отправились в поход в горы. Канат был проводником-волонтером в этой поездке, и, поскольку у моего коллеги было много вопросов о животных, обитающих в этом районе, мы много говорили. И пока я переводила, быстро подружились. Семья моего мужа очень теплая и открытая.

Я очень близка со своей свекровью и тремя золовками, и мне очень повезло, что они теперь стали моей семьей. Оливия Стивенс

Когда я была маленькой девочкой, мне всегда хотелось иметь большую семью, и теперь мое желание сбылось. Мои родители, конечно, хотели бы, чтобы мы чаще навещали их, и, к счастью, с помощью самолетов можно это делать. Каждый день звоним друг другу по видеосвязи.

— Что вам нравится в национальной кухне? Наверное, уже все научились готовить?

— Я люблю свежие вкусные продукты, стараюсь готовить самые разные блюда и пробую новые рецепты. Для меня научиться готовить в команде, как, допустим, к большим праздникам, было новым и сложным. Но так гораздо веселее. К сожалению, я никогда не делала лапшу для лагмана вручную, хотя моя семья любит это блюдо, так что это следующее, чему хочу научиться.

— А сейчас есть что-то, что удивляет в Бишкеке и Кыргызстане?

— Меня всегда удивляют невероятные ученики и учителя, с которыми мы работаем в Кыргызстане. На моей нынешней должности я работаю и с другими странами Центральной Азии, но должна признать, что молодежь в КР всегда меня поражает.

— Что-то в Бишкеке вам напоминает о вашем родном городе, а в Кыргызстане — о США?

— Бишкек во многом похож на небольшой город, несмотря на то, что он является столицей. Кажется, что все знают или связаны со всеми, и незнакомые люди могут помочь друг другу или просто пообщаться. Это очень похоже на район, в котором я выросла, и то, что мне нравится в жизни здесь.

— У вас есть любимое место в столице? Что бы вы хотели изменить в Бишкеке?

Мое любимое место в столице — библиотека имени Баялинова. Там находится центр EducationUSA, и я провела много счастливых часов, работая там. Оливия Стивенс

Мне нравятся мои коллеги, замечательные сотрудники библиотеки, само здание, его произведения искусства, а также множество разных комнат и пространств, которые в нем есть.

Бишкек, я думаю, страдает от проблем, которые являются актуальными во всех странах, — неравного доступа к ресурсам, будь то коммунальные услуги, медицина, образование или деньги.