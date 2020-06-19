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Общество

Проект железной дороги «Кыргызстан — Китай». Переговоры продолжаются

По проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ведутся переговоры на уровне железнодорожных администраций и министерств транспорта Кыргызстана, Китая, Узбекистана и России. Об этом сообщили в ГП «Кыргыз темир жолу».

По данным компании, проект является стратегически значимым для национальной экономики республики. Его скорейшая реализация относится к наиболее приоритетным задачам кыргызской железной дороги. Стороны продолжают диалог по таким техническим вопросам, как маршрут железной дороги, ширина колеи и размещение перегрузочной станции.

«Переговоры проходят в конструктивном русле, имеются точки соприкосновений позиций сторон. В ближайшее время планируется провести ряд переговоров по окончательному согласованию позиций», — говорится в сообщении.

Отметим, накануне на сайте «Кыргыз темир жолу» была размещена новость о том, что строительство дороги начнется через месяц. Но теперь это сообщение удалено с официальной страницы по неизвестным причинам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156660/
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