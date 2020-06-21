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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 21 июня 2007 года

Самым теплым в Бишкеке было 21 июня 2007 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +38,3 градуса.

Самым холодным 21 июня было в 1987 году, когда температура составила +7,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2008 года, когда средняя температура составила +25,4 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +17,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 14 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +13-15 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +31-33 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156641/
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