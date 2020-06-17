21:12
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах

В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, ремонт идет по улицам Пушкина — от Павлова до Бейшеналиевой, Бобулова — от проспекта Чуй до Пушкина и по улице Васильева.

Читайте по теме
Тротуары и велодорожки. Почему их строительство вызывает недовольство горожан

«Капремонт ведем и на улице Мусы Джалила — от Торокула Айтматова до Курманджан Датки. Отремонтируем и улицу Усенбаева — от Боконбаева до Токтогула, здесь предусмотрели и строительство тротуаров с двух сторон. Отметим, что мы полностью завершили капитальный ремонт на улицах Ашхабадской, Аул, Белорусской», — рассказали в мэрии.

Согласно плану на 2020 год, муниципалитет отремонтирует 31 улицу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156432/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия оштрафовала кафе и маршрутки на сумму более 2 миллионов сомов
Louis Vuitton и Gucci. Соцсети обсуждают модный look мэра Бишкека
Мэрия Бишкека забирает здание филиала у реабилитационного центра «Оберег»
Тротуары и велодорожки. Почему их строительство вызывает недовольство горожан
Мэрия возобновила конкурс на вакансии руководителей в структурах Бишкека
В Бишкеке за превышение числа посетителей оштрафовали два кафе «Шашлычная № 1»
В Бишкеке за нарушение правил благоустройства оштрафован гражданин Италии
Ремонт дорог в Бишкеке. В конце июня вскроют тендерные документы по второй фазе
Усыновите люк. Мэрия Бишкека призвала горожан к участию в челлендже
Арабский фонд выделил помощь 322 сотрудникам бишкекской скорой помощи
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
Бизнес
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
17 июня, среда
21:01
В парламенте спорят по законопроекту о манипулировании информацией В парламенте спорят по законопроекту о манипулировании...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: местами дожди
20:56
«Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
20:50
Президент подписал указы о назначении членов правительства
20:46
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах