В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, ремонт идет по улицам Пушкина — от Павлова до Бейшеналиевой, Бобулова — от проспекта Чуй до Пушкина и по улице Васильева.

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«Капремонт ведем и на улице Мусы Джалила — от Торокула Айтматова до Курманджан Датки. Отремонтируем и улицу Усенбаева — от Боконбаева до Токтогула, здесь предусмотрели и строительство тротуаров с двух сторон. Отметим, что мы полностью завершили капитальный ремонт на улицах Ашхабадской, Аул, Белорусской», — рассказали в мэрии.

Согласно плану на 2020 год, муниципалитет отремонтирует 31 улицу.