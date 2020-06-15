16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Осмонкула, 13, проспект Чингиза Айтматова, 57;

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица БЧК от улицы Конорчок до Достоевского);

9.30-15.00 — отрезки улиц Саратовской, Салиевой, Курманжан Датки;

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 2;

9.30-18.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Масалиева, Луначарского, Островского, Туюкской, Красной, Махатмы Ганди, Ала-Арчинской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Айылчиева, Ойсул-Ата);

10.00-15.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Жетиген), проспект Чингиза Айтматова, 57;

10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой» (5-8-я улицы), «Рухий-Мурас» (1-я улица). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Байбосун уулу, Большевик, Садовая), Ай-Кол, Байтик (улицы Раимбекова, Ала-Арчинская, Эшмамбет уулу, Суюмбаева, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Восток (улицы 60 лет Киргизии), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Лесхоз, МТФ-2, жилмассив «Тендик»;

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Сокулук (улица Молодежная), Шалта (улицы Жусупбека, Шукуралиева), Военно-Антоновка (улица Токтогула);

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Жылжымышова, Мамеев, Заречная, Свечникова, Проектируемая, Билалы, Абакир, Жыламыш, Ибрагимова, Назар, Ибраимова, Кенжебек уулу Билалы, Якупбаева, Табышалиев, Свечникова, Кулова, Молдобай, Конок), Маловодное (улицы Тоголока Молдо, Украинская, Жангазиева, Ленина, Пролетарская, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Центральная), Беловодское (улица Ленина, 61-63), Ак-Суу (улица Вокзальная), Садовое (улица Мересниченко), Крупская (улица Северная);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта («Квартал Победы», 1-12, «Квартал ковровщиков», улицы Бакай, Гоголя, Шопокова, Пионерская, Тольятти, Дорожная, Абая, Маяковского, Чайкиной, Космическая, Толстого, Свердлова, Джамбула, Октябрьская), села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Сосновка (улицы Первомайская, Набережная, МИС);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Кум-Арык (улица Северная), Чалдыбар (улица Ленина, Шопокова, Осмоналиева), город Каинда (улица Комсомольская);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (СТФ), села Киргшелк (улица Герцена), Дружба (улицы Карла Маркса, Айдарбекова, Сыдыкова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Султан, Алчалуу, Талды-Булак, Ден-Арык (улицы Токмокская, Эркиндик, Комсомольская).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (улицы Шакирова, Столичная, Депутатская, Мээнет, Жумабаева, Баратова, Абая, Увамская, Зеленая, Московская, Абдуллаева, Джалал-Абадская, Восточноя, Ленинградская, Мадумарова, Заречная, Ак-Алтына, Демократическая, Монуева, Касымова, Панфилова, Спортивная, Ленина, Алиева, Чапаева, Курманжан Датки, Фрунзе, Вишневая, Ташкентская, Навои, Алебстрова, Жупаса, Ново-Тельмана, Парижской коммуны, 1 Мая, Токтогула, Давыдова, Умурзакова, Бодонова, Нематова, Айтиева, Моминова, Абдыкадырова, Калинина), села Кенжекул, Монок, Кашкар, Ачы, Беш-Мойнок, Кыргызчек, Каарман, Асанчек, Манас, Достук.

4 Баткенская область Баткенская область