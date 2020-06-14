Истязание женщины в Сузаке. Наталья Никитенко будет добиваться возмездия

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко сообщила 24.kg, что направила в правоохранительные органы запрос с требованием провести тщательное и беспристрастное расследование по факту семейного насилия в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области.

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По ее словам, ситуация с домашним насилием в стране ухудшается с каждым днем. А последнее видео с издевательством в отношении женщины просто потрясает своей жестокостью и цинизмом.

«Можно, конечно, ссылаться на ухудшающуюся экономическую обстановку, на последствия карантина и коронавируса. Но я считаю, что нельзя мириться с таким отношением к женщинам. В любой культуре и любом сообществе насильник должен быть наказан по всей строгости закона, и никакого примирения сторон, избегания ответственности быть не должно. Наш комитет по правопорядку и я, как женщина, как депутат, потребую тщательного и беспристрастного расследования этого случая, как и всех остальных», — отметила Наталья Никитенко.

Она добавила, что важно, во-первых, добиться справедливого возмездия, во-вторых, оказать максимальную поддержку пострадавшей — медицинскую, психологическую.

Как подчеркнула Наталья Никитенко, этот случай должен встряхнуть общество.

«Сколько мы приняли законов по ужесточению наказания насильников и повысили ответственность за кражу невест. Последнее из нововведений — норма о задержании насильника на 48 часов. Однако несмотря на все принятые нормы, уровень насилия все еще высок», — сказала Наталья Никитенко.

По ее мнению, даже при условии принятия новых законов, ужесточающих наказание за семейный террор, фактов не станет меньше, пока общество не начнет ненавидеть насилие.

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«Тогда не смогут бездействовать правоохранители, тогда суды не смогут безнаказанно и тихо отпускать насильника или необоснованно смягчать наказание», — считает Наталья Никитенко.

Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

Решением суда он арестован на 15 суток.