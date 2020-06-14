Истязание женщины в Сузаке. Наталья Никитенко будет добиваться возмездия

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко сообщила 24.kg, что направила в правоохранительные органы запрос с требованием провести тщательное и беспристрастное расследование по факту семейного насилия в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области.
По ее словам, ситуация с домашним насилием в стране ухудшается с каждым днем. А последнее видео с издевательством в отношении женщины просто потрясает своей жестокостью и цинизмом.
«Можно, конечно, ссылаться на ухудшающуюся экономическую обстановку, на последствия карантина и коронавируса. Но я считаю, что нельзя мириться с таким отношением к женщинам. В любой культуре и любом сообществе насильник должен быть наказан по всей строгости закона, и никакого примирения сторон, избегания ответственности быть не должно. Наш комитет по правопорядку и я, как женщина, как депутат, потребую тщательного и беспристрастного расследования этого случая, как и всех остальных», — отметила Наталья Никитенко.
Она добавила, что важно, во-первых, добиться справедливого возмездия, во-вторых, оказать максимальную поддержку пострадавшей — медицинскую, психологическую.
Как подчеркнула Наталья Никитенко, этот случай должен встряхнуть общество.
«Сколько мы приняли законов по ужесточению наказания насильников и повысили ответственность за кражу невест. Последнее из нововведений — норма о задержании насильника на 48 часов. Однако несмотря на все принятые нормы, уровень насилия все еще высок», — сказала Наталья Никитенко.
По ее мнению, даже при условии принятия новых законов, ужесточающих наказание за семейный террор, фактов не станет меньше, пока общество не начнет ненавидеть насилие.
«Тогда не смогут бездействовать правоохранители, тогда суды не смогут безнаказанно и тихо отпускать насильника или необоснованно смягчать наказание», — считает Наталья Никитенко.
Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.
Решением суда он арестован на 15 суток.