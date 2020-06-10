Российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

В Москве на 79-м году жизни скончался сатирик Анатолий Трушкин. Об этом сообщило РИА Новости.

В начале мая писателя госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что он находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, COVID-19 переболела и супруга Трушкина.

Анатолий Трушкин — советский и российский писатель-сатирик, редактор и сценарист, постоянный участник юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».