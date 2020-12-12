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Общество

Скончался народный артист России Валентин Гафт

Фото Виктора Будана / ТАСС. На 86-м году жизни умер Валентин Гафт

Народный артист России Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на московский театр «Современник».

«У него был инсульт», — сказала «РБК» супруга артиста Ольга Остроумова.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957-м он окончил Школу-студию МХАТ, после работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник».

Валентин Гафт снимался в кино, в том числе в советских картинах «Гараж», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176511/
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