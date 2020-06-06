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Общество

Эльвира Сурабалдиева: Бизнесменам нужно дать кредиты с низкими процентами

Проценты по кредитным выплатам для малого и среднего бизнеса нужно притормозить хотя бы до сентября. Так 24.kg прокомментировала третий пакет поддержки предпринимателей депутат Эльвира Сурабалдиева.

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По ее словам, не должно быть никаких процентов и отчислений. Однозначно нужны финансовые вливания в сектор малого и среднего бизнеса — малопроцентные, практически беспроцентные кредиты для получения новых денег.

«Да, это звучит фантастически, но малый и средний бизнес сейчас в шоке от того, что происходит — их постоянно проверяют, ограничили по посетителям. Врываться средь бела дня с проверкой и штрафовать сейчас как минимум странно. К моим родственникам приходят чуть ли не каждый день», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Нардеп отметила, что с 1 июля Налоговая служба будет требовать выплаты налогов.

«В Москве бизнесменов освободили от арендных выплат муниципальной земли. У нас арендаторов муниципальной собственности ни от чего не освободили. Бизнесменам звонят сотрудники налоговой службы и требуют заново спрогнозировать примерную сумму доходов. Позже выяснилось, что местной налоговой службе дали такое задание, чтобы выяснить, сколько можно собрать денег с бизнеса. Еще одной поддержкой для тех, кто продолжает давать работу гражданам и не снижает им зарплату, стала бы отмена социальных отчислений», — добавила Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155051/
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