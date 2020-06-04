В Нарыне мать с шестью детьми осталась на улице. Мэрия отказала в помощи

В Нарыне женщина с шестью детьми осталась на улице. Времянку, где она проживала, накануне затопило в результате проливных дождей и селя.
По словам пострадавшей, местные власти отказались восстанавливать жилье. Видео ее жалобы опубликовали в соцсетях.
«Мэр Нарына сказал, что они не восстанавливают склады, а только большие дома. Заявил, у меня, оказывается, склад, отвернулся и ушел. Мы высказали недовольство ему, но он не стал слушать нас», — говорит женщина.
Она сетует, что ей некуда идти с малолетними детьми. «Даже продуктов питания нет, все затопило», — жалуется многодетная мать.
Она добавила, что вместо того, чтобы в трудную минуту поддержать народ, мэр их унижает. «У меня нет двухэтажного дома, как у мэра. Но зато у меня есть дом, пусть даже если это склад, в котором я воспитываю шестерых детей. Мэр обидел своими словами и отношением», — заявила пострадавшая.
Мэр Нарына Нурбек Молдокадыров рассказал 24.kg, что ознакомлен с ситуацией пострадавшей семьи.
Он подтвердил, что женщина живет во времянке. «Для нее была выделена одна пожарная машина и насос для выкачки воды. Думаю, она на эмоциях пожаловалась. Сейчас она живет у родственников», — добавил Нурбек Молдокадыров.
Мэр уточнил, что уже начала работу комиссия в составе семи человек. Она рассмотрит: была ли застрахована ее времянка, является ли она владельцем, какие у них возможности, в результате чего будут обращения в соответствующие органы.
«Мы эту женщину также рассматриваем. У нее действительно времянка пришла в аварийное состояние вследствие потопа. Окончательное решение даст комиссия», — резюмировал Нурбек Молдокадыров.