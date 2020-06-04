В Нарыне мать с шестью детьми осталась на улице. Мэрия отказала в помощи

В Нарыне женщина с шестью детьми осталась на улице. Времянку, где она проживала, накануне затопило в результате проливных дождей и селя.

По словам пострадавшей, местные власти отказались восстанавливать жилье. Видео ее жалобы опубликовали в соцсетях.

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«Мэр Нарына сказал, что они не восстанавливают склады, а только большие дома. Заявил, у меня, оказывается, склад, отвернулся и ушел. Мы высказали недовольство ему, но он не стал слушать нас», — говорит женщина.

Она сетует, что ей некуда идти с малолетними детьми. «Даже продуктов питания нет, все затопило», — жалуется многодетная мать.

Она добавила, что вместо того, чтобы в трудную минуту поддержать народ, мэр их унижает. «У меня нет двухэтажного дома, как у мэра. Но зато у меня есть дом, пусть даже если это склад, в котором я воспитываю шестерых детей. Мэр обидел своими словами и отношением», — заявила пострадавшая.

Мэр Нарына Нурбек Молдокадыров рассказал 24.kg, что ознакомлен с ситуацией пострадавшей семьи.

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«Вчера я встречался с жителями района «Котормо», пострадавшим от потопа. Жители были в панике. Каждый требовал, чтобы в первую очередь их обслужили в устранении последствия потопа. Но мы людям объясняли, что в первую очередь будут приняты меры для жилых домов», — рассказал чиновник.

Он подтвердил, что женщина живет во времянке. «Для нее была выделена одна пожарная машина и насос для выкачки воды. Думаю, она на эмоциях пожаловалась. Сейчас она живет у родственников», — добавил Нурбек Молдокадыров.

Мэр уточнил, что уже начала работу комиссия в составе семи человек. Она рассмотрит: была ли застрахована ее времянка, является ли она владельцем, какие у них возможности, в результате чего будут обращения в соответствующие органы.

«Мы эту женщину также рассматриваем. У нее действительно времянка пришла в аварийное состояние вследствие потопа. Окончательное решение даст комиссия», — резюмировал Нурбек Молдокадыров.