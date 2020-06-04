Военнослужащие Нацгвардии готовятся к параду на Красной площади в Москве

По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана примет участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщили в Генштабе КР.

По его данным, тренировки гвардейцы не прерывали даже во время карантина. Отличники боевой учебы и строевой подготовки, отобранные для участия в ответственном мероприятии, ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований.

Военнослужащие Национальной гвардии второй раз участвуют в юбилейных парадах на Красной площади.

Перед вылетом в Москву они сдадут ПЦР-анализы, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.

По прибытии в столицу Российской Федерации гвардейцы продолжат тренировки в составе общих парадных коробок с участниками из других приглашенных государств.