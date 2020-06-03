Владельцы кафе устали от проверок. В Бишкеке прошел очередной рейд

В Бишкеке продолжаются рейды по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований в работе хозяйствующих субъектов предпринимательства. Сегодня сотрудники акимиата Октябрьского района, МВД, ЦГСЭН проверили несколько кафе, пунктов по замене автомобильных масел и магазинов.

Большинство предпринимателей недовольны постоянными проверками: власти разрешили работать, но выдвинули невыполнимые требования и «кошмарят» штрафами. У многих владельцев кафе и торговых точек есть кредиты, которые нужно выплачивать. Власти же, не предоставив никаких льгот, еще больше «душат» бизнес.

Никто не спорит, что санитарные нормы нужно соблюдать, и в большинстве стараются их выполнять, но просят не доводить ситуацию до абсурда.

Buhara Assorti: все хорошо, но...

Рейд чиновники решили начать с сети популярных в столице заведений «Бухара».

К соблюдению санитарного режима администрация заведения, которое находится на улице Медерова, подошла со всей серьезностью. На входе гостей встречает сотрудница, которая замеряет температуру каждого клиента и ведет учет (записывает данные) всех посетителей.

Но проверяющие нашли нарушения и здесь: в зале посадочных мест оказалось больше, чем положено. Инспекторы попросили убрать лишние столы и пообещали вернуться позже.

Пункт замены масел: штраф — 1 тысяча сомов

Выйдя из кафе, инспекторы наткнулись на той же улице Медерова на пункты замены автомобильных масел. Санитарный патруль решил проверить и их, как владельцы исполняют предписания Минздрава. В одном из них сотрудники работают, игнорируя масочный режим, санитайзеры не установили.

На хозяина объекта составили протокол по статье 150 «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативно-правовых актов в области общественного здравоохранения» Кодекса о нарушениях. Он обязан оплатить 1 тысячу сомов.

Магазин «Народный»: посетители без масок, продукция на земле

Инспекторы также проверили магазин «Народный» по улице Юнусалиева. Возле входа поставщики разгрузили продукцию прямо на землю. По словам представителей санэпидемстанции, это является нарушением, о чем администрацию торговой сети предупреждали не раз. Только после очередного замечания товар занесли внутрь магазина.

На входе висит предупреждение: посещение магазина без масок запрещено. Но по факту многие покупатели находятся в помещении без защитных средств.

Представитель санэпиднадзора Бишкека Чынара Кабылова отметила, что в отношении двух точек сети «Народный» она лично передавала письма в Финполицию еще в марте.

Однако в администрации торговой сети 24.kg опровергли слова чиновницы. «Никаких претензий, актов или предписаний от правоохранительных органов, в том числе и от ГСБЭП, в адрес «Народного» не поступало», — сказал представитель «Народного».

Подтвердили информацию и в ГСБЭП. В ведомстве подчеркнули, что со стороны санэпиднадзора заявлений по торговой сети не регистрировали.

Кафе «Байсуу»: долги по кредитам — $500 тысяч

В отношении владельца кафе «Байсуу» тоже составили протокол — количество посадочных мест в разы превышает положенные 50. Он был не рад санитарной инспекции, встретил чиновников весьма эмоционально.

«Зачем вы приходите и тянете нас вниз? У меня долгов по кредитам на $500 тысяч. И никто мне не поможет. Дали отсрочку, ну и что? Платить все равно придется. Власти, вообще, должны были отменить проценты по кредитам. Как вам не стыдно?!» — возмущается мужчина.

Сами инспекторы тоже не рады и согласны, что подобные рейды действительно негативно влияют на без того кризисное положение предпринимателей, в частности тех, кто работает в ресторанном бизнесе. Но «сверху» спускают задание проверять и штрафовать владельцев бизнеса за несоблюдение норм.