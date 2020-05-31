В России разработали вакцину против COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.

По его словам, один из препаратов идет не по классической схеме введения внутримышечно, а интерназально, то есть просто закапывается в нос. «Запущено полномасштабное доклиническое исследование препаратов как в части эффективности, так и безвредности», — сказал он.

Ринат Максютов отметил, что животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса, нежелательных реакций не выявилось. «Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — рассказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах, добавили в ТАСС.