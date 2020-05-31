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Общество

Медики предлагают избрать главой профсоюза Бермет Барыктабасову

Эксперта по доказательной медицине Бермет Барыктабасову предлагают избрать главой профсоюза медицинских работников. На сайте change.org создана петиция.

Как отмечается, медики остаются без юридической и психологической защиты со стороны действующего профсоюза. Поэтому группа инициативных врачей просит подписать петицию за переизбрание председателя организации.

«Бермет Барыктабасова является специалистом доказательной медицины, человеком слова. Ей небезразлична судьба медиков и больных, она издавна защищает медиков, права человека по международным стандартам. Разбирается в юридических вопросах, связанных с медициной и обеспечением безопасных условий труда, безопасностью профессиональной деятельности. У нее хватает компетенции, смелости и сил защищать всех медработников страны», — отмечают авторы петиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154265/
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