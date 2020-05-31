Медики предлагают избрать главой профсоюза Бермет Барыктабасову

Эксперта по доказательной медицине Бермет Барыктабасову предлагают избрать главой профсоюза медицинских работников. На сайте change.org создана петиция.

Как отмечается, медики остаются без юридической и психологической защиты со стороны действующего профсоюза. Поэтому группа инициативных врачей просит подписать петицию за переизбрание председателя организации.

«Бермет Барыктабасова является специалистом доказательной медицины, человеком слова. Ей небезразлична судьба медиков и больных, она издавна защищает медиков, права человека по международным стандартам. Разбирается в юридических вопросах, связанных с медициной и обеспечением безопасных условий труда, безопасностью профессиональной деятельности. У нее хватает компетенции, смелости и сил защищать всех медработников страны», — отмечают авторы петиции.