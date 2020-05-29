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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Адвокаты: Кубанычбек Жумалиев не владеет 50 компаниями — это ложь

До 2005 года у депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева в собственности находилась одна квартира и несколько земельных участков. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил его адвокат Жыргалбек Бабаев.

24.kg
Фото 24.kg. Адвокаты Жыргалбек Бабаев и Бактыбек Жумашев

По его словам, это доказывается всеми собранными документами.

«С 2005 по 2015 год он активно занимался предпринимательской и научной деятельностью. В этот период он открывал компании, фирмы разных направлений — много учреждений образовательного характера, которые не преследуют коммерческих целей», — сказал он.

Утверждения о том, что Кубанычбек Жумалиев имеет свыше 50 фирм и компаний,  —  ложные.

Жыргалбек Бабаев
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Адвокат отметил, что на сегодня только восемь компаний действительны.

«После того как Кубанычбек Жумалиев стал депутатом парламента в октябре 2015 года, он передал эти восемь компаний в доверительное управление третьим лицам. Теперь, естественно, он не имеет никакого отношения к этим фирмам. А что касается остальных 42 компаний — изначально многие из них не вели хозяйственную деятельность, некоторые функционировали, но потом прекращали деятельность. Сейчас большинство из них закрылось, остальные находятся в процессе ликвидации через налоговые и судебные органы. Именно поэтому данные компании не были включены в декларации доходов», — рассказывает юрист.

На сегодня Кубанычбек Жумалиев владеет квартирой в доме на улице Байтика Баатыра, земельным участком на Эркиндик. Его супруга имеет недвижимость на улицах Тулеева и Шопокова. Дети депутата владеют земельным участком и квартирой. «Все это имущество приобрели, когда нардеп занимался предпринимательской деятельностью. Все документы у нас есть на руках, по требованию следственных органов мы их предоставим», — заключил Жыргалбек Бабаев.

Адвокат Бактыбек Жумашев рассказал, что в МВД подано заявление на предмет рассмотрения публичных заявлений экс-сотрудника прокуратуры Сыймыка Жапыкеева и призывов насильственных действий в отношении Кубанычбека Жумалиева, в частности по отбору его собственности.

«Как недавно сообщило МВД, в высказываниях Сыймыка Жапыкеева имеются призывы к насилию над гражданами. Мы считаем, что его заявление могло спровоцировать непредсказуемые последствия не только для нашего доверителя, но и для всей страны. По сути идет призыв к самоуправству», — сказал юрист.

Экс-сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев ранее разместил в соцсетях видеообращение. Он сообщил, что у депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева состояние оценивается в $2,5 миллиарда, и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора иск в 10 миллионов сомов.

Позже Финпол сообщил, что в отношении депутата начато досудебное производство. В рамках уголовного дела по имуществу Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154130/
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