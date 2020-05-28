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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Драка в подъезде первого вице-мэра. Подробности от ГУВД Бишкека

Факт избиения соседа первого вице-мэра столицы Алмаза Бакетаева зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Уточняется, что по делу назначены экспертизы, материалы переданы в прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что ведется расследование.

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«26 мая в милицию поступило сообщение о том, что в Нацгоспиталь поступил А.Ч. с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Врачи сообщили, что в этот день примерно в 21.30 мужчина был избит неизвестными лицами возле многоэтажного дома на улице Чингиза Айтматова. Пострадавший отказался от дачи каких-либо пояснений, ссылаясь на состояние своего здоровья. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. В этот же день в УВД Ленинского района с заявлением обратился гражданин М.Ч. с просьбой принять меры в отношении своего соседа по имени Ч., который в этот же день примерно в 21.30 на почве неприязненных отношений, с участием двух неустановленных лиц азиатской внешности в подъезде избил его», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве сообщили, что в ходе предварительной проверки из пояснений М.Ч. установлено, что конфликт между Ч. и М.Ч. возник в результате произошедшей драки между их малолетними сыновьями.

«Помимо этого, 27 мая в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка С.Ш. Она указала, что 26 мая ее мужа избил мужчина по имени Ч. В результате нанесения телесных повреждений были утеряны часы ее мужа и $800 и причинен физический вред», — пояснили в ГУВД.

В настоящее время вышеуказанные досудебные производства направлены в прокуратуру Бишкека для рассмотрения вопроса о передаче материалов в ГКНБ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев избил соседа. Чиновник опровергает, что участвовал в потасовке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154058/
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