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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 1 520

В Кыргызстане зарегистрировано еще 52 случая коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке зарегистрировано 2 случая, Оше — 7, Чуйской области — 3, Ошской — 2, Баткенской — 1, Джалал-Абадской — 3 и Нарынской — 17. Кроме того, выявлено еще 9 случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих, прибывших из России, и 8 — среди прибывших из Соль-Илецка.

Всего на 27 мая в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 520 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153897/
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