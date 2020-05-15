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Общество

Мигранты в Москве вновь собрались у посольства Кыргызстана

Мигранты в Москве вновь собрались у посольства Кыргызстана в России. Видео опубликовали в социальной сети.

К мигрантам вышел посол Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов. Он объяснил, что рейсом Москва — Бишкек, который запланирован на 17 мая, уедут беременные женщины и больные.

«На этот раз мест на борту больше, специально запросили 400-местный самолет. Не верьте слухам об открытии границ и другим обещаниям. Если будут еще самолеты, мы вас отправим, зачем нам препятствовать вам вернуться на родину», — заявил посол.

По словам Аликбека Джекшенкулова, внесено предложение в правительство продлить срок действия просроченных ID-карт.

Отметим, 12 мая в Москве возле посольства Кыргызстана в России собрались около 20 человек, требуя вернуть их домой.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152933/
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