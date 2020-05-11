Где на въезде в Бишкек стоят блокпосты. Список

По периметру Бишкека функционирует 16 блокпостов. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Уточняется, что охрану общественного порядка на них будут осуществлять сотрудники милиции.
Список блокпостов:
— авторынок «Азамат» — объездная;
— объездная/совхоз «Фрунзе»;
— Васильевский тракт/объезд («Ак-Жол»);
— село Пригородное — объездная;
— объездная — село Маевка (кольцевая);
— объездная — жилмассив «Тендик»;
— объездная — улица Киргизская (Ала-Арча);
— объездная — жилмассив «Келечек»;
— объездная — рынок «Дордой»;
— объездная — улица Ибраимова;
— объездная — улица Алма-Атинская;
— объездная — ГЭС-5 (кольцевая);
— проспект Жибек Жолу — село Киргшелк;
— дорога между селами Кара-Жигач и Сары-Жон;
— дорога — село Горная Маевка;
— дорога между селами Кызыл-Туу и Маловодным.
Напомним, что введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения закончился, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.