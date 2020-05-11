Где на въезде в Бишкек стоят блокпосты. Список

По периметру Бишкека функционирует 16 блокпостов. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Уточняется, что охрану общественного порядка на них будут осуществлять сотрудники милиции.

Список блокпостов:

— авторынок «Азамат» — объездная;

— объездная/совхоз «Фрунзе»;

— Васильевский тракт/объезд («Ак-Жол»);

— село Пригородное — объездная;

— объездная — село Маевка (кольцевая);

— объездная — жилмассив «Тендик»;

— объездная — улица Киргизская (Ала-Арча);

— объездная — жилмассив «Келечек»;

— объездная — рынок «Дордой»;

— объездная — улица Ибраимова;

— объездная — улица Алма-Атинская;

— объездная — ГЭС-5 (кольцевая);

— проспект Жибек Жолу — село Киргшелк;

— дорога между селами Кара-Жигач и Сары-Жон;

— дорога — село Горная Маевка;

— дорога между селами Кызыл-Туу и Маловодным.

Напомним, что введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения закончился, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.