В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии

Запоминать номера такси, названия магазинов и других объектов, которые посещали бишкекчане в течение двух недель, просят в мэрии. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

По ее словам, также стоит помнить все контакты за этот период.

«Если среди ваших родственников, друзей будет выявлено заболевание, данная информация поможет установить круг контактных лиц», — добавила она.

Наибольшее число заболевших проживает в Ленинском районе — 82. Затем идут Октябрьский район — 45, Первомайский — 41, Свердловский — 21.

Татьяна Кузнецова отметила, что в Бишкеке заражение коронавирусом остается самым высоким. В столице подтвержден 231 случай коронавируса.