Полпреду правительства в Иссык-Кульской области объявили замечание

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил замечание полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву за несогласованно принятые решения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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Отметим, ранее решением оперативного штаба Иссык-Кульской области ввели запрет на въезд в область, а с граждан при въезде требовали справку о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.

Данные решения не соответствуют рекомендациям Республиканского оперативного штаба и утвержденному Министерством здравоохранения алгоритму действий.

Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан при въезде в области, города, районы и другие населенные пункты неприемлемо, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий.