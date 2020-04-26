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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди школьников

В Кыргызстане небольшой рост заболеваемости COVID-19 отмечается среди школьников до 15 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди подростков тяжелых случаев нет.

Нурболот Усенбаев отметил, что коронавирус выявлен у 81 подростка до 15 лет.

Все общеобразовательные организации Кыргызстана с 16 марта ушли на преждевременные каникулы, а с 8 апреля начали обучение в дистанционном режиме.

На сегодня в стране зарегистрировали 682 случая заболевания коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151148/
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