В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди школьников

В Кыргызстане небольшой рост заболеваемости COVID-19 отмечается среди школьников до 15 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди подростков тяжелых случаев нет.

Нурболот Усенбаев отметил, что коронавирус выявлен у 81 подростка до 15 лет.



Все общеобразовательные организации Кыргызстана с 16 марта ушли на преждевременные каникулы, а с 8 апреля начали обучение в дистанционном режиме.

На сегодня в стране зарегистрировали 682 случая заболевания коронавирусом.