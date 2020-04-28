Кыргызстанку с детьми решили не депортировать. Временно

Кыргызстанку Марину Хачатурян с двумя детьми решили временно не депортировать из страны. Об этом 24.kg сообщили родственники женщины.

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Вместе с ней осталась в Кыргызстане еще одна женщина с детьми. Однако решение это временное. Чиновники пообещали через несколько дней все равно выдворить их из республики.

«Пограничники сказали, что женщин могут оставить, раз у них есть кыргызское гражданство. А вот детей впустить не могут. Но как так можно сделать? Неужели чиновники не могут проявить сочувствие и решить проблему?» — возмутились родственники женщины.