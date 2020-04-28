Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются грозы

В Кыргызстане 28-30 апреля ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 28 апреля днем осадки ожидаются в отдельных районах. 29-30 апреля на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах осадки сильные.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 29 апреля по 3 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидаются подъемы уровней воды, в горных и предгорных районах селеопасно.