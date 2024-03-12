Штормовое предупреждение. Энергетики усиливают контроль за оборудованием

В связи с объявленным штормовым предупреждением и прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями по всей республике энергетики усиливают контроль за работой энергообъектов. Об этом сообщило ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

На случай нештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады, транспорт и спецтехника. Ведется непрерывный мониторинг оперативной обстановки. Утверждены графики круглосуточных дежурств.

Усилен Единый энергетический информационно-справочный кол-центр по вопросам энергоснабжения.

Кол-центр работает круглосуточно и без выходных по номерам: 105, 1209, +996772001209, +996702001209, +996556001209 (WhatsApp).

«Низкая температура воздуха влечет за собой рост энергопотребления. Чрезмерное потребление электроэнергии может привести к большим нагрузкам на электросетевое оборудование и применению регулировочных и разгрузочных мероприятий во избежание нештатных ситуаций, особенно в часы максимальных нагрузок. Призываем потребителей беречь электроэнергию и не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов», — обратились в ОАО «НЭСК».