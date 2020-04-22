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Общество

Под домашний арест отпустили милиционера, который продавал пропуска в Бишкеке

Сотрудника УВД Октябрьского района У.К., которого поймали с поличным при попытке продать спецпропуск через карантинно-санитарные блокпосты, отпустили под домашний арест. Информацию 24.kg подтвердили источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, такое решение принял суд после того, как ознакомился с материалами дела. Уточняется, что следователь сам ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку вменяемая статья квалифицируется как менее тяжкая. 

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Задержанный милиционер пытался продать пропуск за 14 тысяч сомов

Напомним, что 1 апреля милиционера задержали сотрудники ГКНБ при получении 14 тысяч сомов. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный был водворен в СИЗО ГКНБ.

В Бишкеке после введения режима ЧП по городу можно ездить на машине только при наличии спецпропуска. Они бывают двух цветов: красные дают право на передвижения в дневное время, синие позволяют ездить ночью и во время комендантского часа. Какой именно пропуск пытался продать задержанный, не указывается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150846/
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