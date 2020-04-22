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Общество

Юбилей оперного певца Булата Минжилкиева отметят в Кыргызстане концертом

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 23 апреля пройдет концерт, посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Булата Минжилкиева. Об этом сообщили в театре.

По их данным, для зрителей, которые в этот раз будут сидеть у экранов телевизоров, прозвучат произведения мировой классики и сочинения кыргызских композиторов.

В день рождения певца на сцену театра выйдут ведущие солисты оперы: народный артист КР Керим Турапов, заслуженные артисты КР Бактыбек Ыбыкеев, Кайымбек Кускаков, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким и Бактыбек Алмабеков, Бактыгул Бокоева, Оксана Шутова, Ангелика Федорова, Нуржигит Асанов, Данияр Долотбаков.

Концертмейстеры: заслуженная артистка КР Юлия Бабич и Нуржан Токтобекова. Режиссер концерта — Найля Рахмадиева.

Прямая трансляция состоится в 18.00 на канале «Маданият».

Булат Минжилкиев родился 23 апреля в селе Тору-Айгыр на Иссык-Куле. 

Театра оперы и балета
Фото Театра оперы и балета. Булат Минжилкиев

Более трех десятилетий Минжилкиев дарил людям свое искусство. За эти годы ему удалось создать на сцене немало запоминающихся образов. Публика помнит его Конурбая в «Манасе», Мельника в «Русалке», Бориса Годунова, Петра Первого и Мефистофеля в одноименных спектаклях, Хованского в «Хованщине», Монтероне в «Риголетто», Филиппа Второго в «Доне Карлосе», Эскамилио в «Кармен», Ивана Грозного в «Псковитянке», Кутузова в «Войне и мире», Варяжского гостя в «Садко». В репертуаре артиста, чье имя золотыми буквами вписано в историю не только кыргызского театра, но и всего мирового оперного искусства, были и кыргызские народные песни, романсы, произведения зарубежной и русской вокальной классики.

Успел Минжилкиев попробовать свои силы и на педагогическом поприще. Он много работал с молодыми вокалистами в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники мастера и сейчас поют в разных театрах мира.

Его талант проявился также в режиссуре. На сцене Кыргызского театра оперы и балета он поставил оперу Пуччини «Богема».

Последние годы жизни народный артист СССР провел в Санкт-Петербурге. С 1989-го Булат Минжилкиев был ведущим солистом Мариинского театра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150778/
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