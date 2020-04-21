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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи рассказали о выздоровлении больного с тяжелой формой коронавируса

Из Ноокатской территориальной больницы после двукратных отрицательных ПЦР-анализов выписали пациента, который при поступлении был в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Заведующий инфекционным отделением Дильшат Мамажанов рассказал, что медицинские работники больше месяца боролись за его жизнь.

Мы его вытащили! Теперь он на обязательном 14-дневном домашнем карантине. 

Дильшат Мамажанов

«Лечение проходило в четыре этапа. Пациент поступил в тяжелом состоянии, было затрудненное дыхание, температура, кашель, наблюдалась резкая дыхательная недостаточность. На фоне тяжести болезни у пациента начали отказывать жизненно важные органы: печень, почки, повысилось давление. Этот вирус поражает весь организм. Он затронул все органы. Вместе с антибиотиками давали противовирусные препараты согласно рекомендациям ВОЗ. Когда объем кислорода упал до отметки 40, для сравнения, при нормальных показателях 90-100, было приятно решение подключить его к аппарату ИВЛ. Но благодаря профессионализму наших специалистов до этого не дошло», — сказал Дильшат Мамажанов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150760/
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