В Жайылском районе сотрудников Налоговой службы положили в обсерватор. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
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Уточняется, что налоговиков разместили в обсерваторе в связи с тем, что они могли контактировать с зараженным коронавирусом сотрудником прокуратуры.
В пресс-службе ГНС эту информацию подтвердили. По данным ведомства, анализы сотрудников ГНС на коронавирус показали отрицательный результат.
Напомним, в городе Кара-Балте сотрудник прокуратуры заболел коронавирусом. Он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.