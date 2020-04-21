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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Жайылском районе сотрудников Налоговой службы положили в обсерватор

В Жайылском районе сотрудников Налоговой службы положили в обсерватор. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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В Кара-Балте коронавирусом заболел сотрудник прокуратуры

Уточняется, что налоговиков разместили в обсерваторе в связи с тем, что они могли контактировать с зараженным коронавирусом сотрудником прокуратуры.

В пресс-службе ГНС эту информацию подтвердили. По данным ведомства, анализы сотрудников ГНС на коронавирус показали отрицательный результат.

Напомним, в городе Кара-Балте сотрудник прокуратуры заболел коронавирусом. Он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150747/
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