За сутки число зараженных коронавирусом выросло почти на 73 тысячи человек

За последние сутки число людей, которые заразились коронавирусом, выросло на 72 тысячи 845. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 476 тысяч 916 случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в США (786 тысяч 968), Испании (200 тысяч 210), Италии (181 тысяча 228), Франции (156 тысяч 480), Германии (147 тысяч 65) и Великобритании (125 тысяч 856).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 640 тысяч, за сутки показатель вырос на 22 тысячи 41 человека.

После заражения коронавирусом скончались 170 тысяч 297 человек (рост на 5 тысяч 68 за сутки). В том числе в Италии умерли 24 тысячи 114 человек, Испании — 20 тысяч 852, Франции — 20 тысяч 265.

В Кыргызстане зарегистрировали 590 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 852, Узбекистане — 1 тысячу 627, России — 47 тысяч 121. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.