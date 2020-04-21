За сутки число зараженных коронавирусом выросло почти на 73 тысячи человек

За последние сутки число людей, которые заразились коронавирусом, выросло на 72 тысячи 845. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 476 тысяч 916 случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в США (786 тысяч 968), Испании (200 тысяч 210), Италии (181 тысяча 228), Франции (156 тысяч 480), Германии (147 тысяч 65) и Великобритании (125 тысяч 856).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 640 тысяч, за сутки показатель вырос на 22 тысячи 41 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 590 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 852, Узбекистане — 1 тысячу 627, России — 47 тысяч 121. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.