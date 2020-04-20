17:04
USD 80.35
EUR 87.03
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Школы в Бишкеке остались без охраны. Комендатура не выдает пропуска

В комендатуре Бишкека не видят необходимости выдавать пропуска сотрудникам учебных заведений. Об этом 24.kg сообщил директор школы № 61 Юрий Низовский.

По его словам, в образовательном учреждении много проблем, оставить без решения которые невозможно. «Только дилетанты могут рассуждать: раз уроки на удаленке, то школа закрыта на замок и никто ее не охраняет, не убирает, в кабинетах нет цветов, которые нужно полить хотя бы раз в неделю, и у педагогов все необходимое есть дома. Ежедневно кто-то из сотрудников должен быть на работе по острой необходимости», — сказал Юрий Низовский.

«У нас два здания, девять охранников (ночные и дневные). Плюс бухгалтер. Сейчас идет начисление зарплаты, составляется табель. Удаленно работать он не может: есть документы, которые приходят только на рабочий компьютер, дома доступа к ним нет. Сын возил несколько раз бухгалтера по справке, но его остановили, права забрали и выписали штраф», — посетовал он.

По словам директора школы, работодатель должен обеспечить транспортом сотрудников, добирающихся на работу. «Я просил пропуска на пять машин. Три раза пришел отказ по причине того, что неправильно заполнены бумаги, четвертый отказ — якобы из-за отсутствия необходимости. Комендант будет отвечать, если учебное заведение обворуют? Я один раз ночевал там, поскольку охранник не смог приехать на работу. До коменданта дозвониться и достучаться невозможно. Я уже в отчаянии. Проблем в школе много, и их нужно решать», — подчеркнул он.

Напомним, что режим ЧП в Бишкеке продлен до 30 апреля из-за вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150658/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарыне предложили законодательно ограничить даават
Президент ознакомился с работой мэрии Бишкека по оказанию гуманитарной помощи
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Панфиловской больнице у пациента подозревают коронавирус. Минздрав опровергает
Биз биргебиз! Дети из разных стран выразили поддержку медикам Кыргызстана
В Кыргызстан прилетели медики из Китая
Коронавирус в Кыргызстане. Сколько реально больных на 20 апреля
Число зараженных коронавирусом приближается к 2,5 миллиона человек
Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
В Минздраве рассказали, чем будут заниматься врачи из Польши и Китая
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12&nbsp;медиков. Их&nbsp;число достигло 116 В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено) Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено)
В&nbsp;Бишкеке закрылся ЦСМ &#8470;&nbsp;17. Четыре врача заразились коронавирусом В Бишкеке закрылся ЦСМ № 17. Четыре врача заразились коронавирусом
Бизнес
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
Обучайтесь онлайн вместе с&nbsp;телеканалом &laquo;Санат&raquo; и&nbsp;MegaCom Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom
&laquo;Авангард Стиль&raquo;: дезинфекция домов, помощь комендатуре, рабочим и&nbsp;миллион сомов «Авангард Стиль»: дезинфекция домов, помощь комендатуре, рабочим и миллион сомов
20 апреля, понедельник
17:02
В село Ала-Тоо Аламединского района не пропускают граждан без прописки В село Ала-Тоо Аламединского района не пропускают гражд...
16:32
Школы в Бишкеке остались без охраны. Комендатура не выдает пропуска
16:24
Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
16:06
Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
16:04
Внедорожник в Бишкеке проехал на красный сигнал светофора