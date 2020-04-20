Школы в Бишкеке остались без охраны. Комендатура не выдает пропуска

В комендатуре Бишкека не видят необходимости выдавать пропуска сотрудникам учебных заведений. Об этом 24.kg сообщил директор школы № 61 Юрий Низовский.

По его словам, в образовательном учреждении много проблем, оставить без решения которые невозможно. «Только дилетанты могут рассуждать: раз уроки на удаленке, то школа закрыта на замок и никто ее не охраняет, не убирает, в кабинетах нет цветов, которые нужно полить хотя бы раз в неделю, и у педагогов все необходимое есть дома. Ежедневно кто-то из сотрудников должен быть на работе по острой необходимости», — сказал Юрий Низовский.

«У нас два здания, девять охранников (ночные и дневные). Плюс бухгалтер. Сейчас идет начисление зарплаты, составляется табель. Удаленно работать он не может: есть документы, которые приходят только на рабочий компьютер, дома доступа к ним нет. Сын возил несколько раз бухгалтера по справке, но его остановили, права забрали и выписали штраф», — посетовал он.

По словам директора школы, работодатель должен обеспечить транспортом сотрудников, добирающихся на работу. «Я просил пропуска на пять машин. Три раза пришел отказ по причине того, что неправильно заполнены бумаги, четвертый отказ — якобы из-за отсутствия необходимости. Комендант будет отвечать, если учебное заведение обворуют? Я один раз ночевал там, поскольку охранник не смог приехать на работу. До коменданта дозвониться и достучаться невозможно. Я уже в отчаянии. Проблем в школе много, и их нужно решать», — подчеркнул он.

Напомним, что режим ЧП в Бишкеке продлен до 30 апреля из-за вспышки коронавируса.