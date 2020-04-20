В Кыргызстане работают центры помощи детям, подвергшимся насилию

В регионах Кыргызстана работают центры помощи детям, подвергшимся жестокому обращению и насилию. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
По его данным, районные и городские управления труда и социального развития организуют работу по дистанционному предоставлению психологической помощи детям и их родителям во время режимов ЧС и ЧП. При Министерстве труда и социального развития работает круглосуточный телефон доверия — 111.
Кризисные центры для предотвращения семейного насилия
• Бишкек: 0709710320 — Адинай Жапаралиева;
• Нарынская область: 0700257890 — Света Саякбаева;
• Таласская область: 0707484713 — Зарина Турукманова;
• Иссык-Кульская область: 0553835717 — Дарика Асанбаева;
• Джалал-Абадская область: 0776089181 — Мимоза Нуракова;
• Ош и Ошская область: 0550231329 — Дарика Асилбекова, 0557175780 — Гульнара Онкошова;
• Баткенская область: 0777393077 — Токтокан Мамбетова.