В Кыргызстане работают центры помощи детям, подвергшимся насилию

В регионах Кыргызстана работают центры помощи детям, подвергшимся жестокому обращению и насилию. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, районные и городские управления труда и социального развития организуют работу по дистанционному предоставлению психологической помощи детям и их родителям во время режимов ЧС и ЧП. При Министерстве труда и социального развития работает круглосуточный телефон доверия — 111.

