23:10
USD 79.54
EUR 86.52
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане работают центры помощи детям, подвергшимся насилию

В регионах Кыргызстана работают центры помощи детям, подвергшимся жестокому обращению и насилию. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, районные и городские управления труда и социального развития организуют работу по дистанционному предоставлению психологической помощи детям и их родителям во время режимов ЧС и ЧП. При Министерстве труда и социального развития работает круглосуточный телефон доверия — 111.

1

Кризисные центры для предотвращения семейного насилия

• Бишкек: 0709710320 — Адинай Жапаралиева;

Нарынская область: 0700257890 — Света Саякбаева;

Таласская область: 0707484713 — Зарина Турукманова;

Иссык-Кульская область: 0553835717 — Дарика Асанбаева;

Джалал-Абадская область: 0776089181 — Мимоза Нуракова;

Ош и Ошская область: 0550231329 — Дарика Асилбекова, 0557175780 — Гульнара Онкошова;

Баткенская область: 0777393077 — Токтокан Мамбетова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150655/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Футболисты Таджикистана выступили в поддержку соседей, борющихся с COVID-19
Число зараженных коронавирусом медиков ЦСМ № 17 достигло восьми человек
Школы в Бишкеке остались без охраны. Комендатура не выдает пропуска
В Нарыне предложили законодательно ограничить даават
Президент ознакомился с работой мэрии Бишкека по оказанию гуманитарной помощи
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Панфиловской больнице у пациента подозревают коронавирус. Минздрав опровергает
Биз биргебиз! Дети из разных стран выразили поддержку медикам Кыргызстана
За время режима ЧП в Ошской области зафиксировали 56 фактов семейного насилия
В Кыргызстан прилетели медики из Китая
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12&nbsp;медиков. Их&nbsp;число достигло 116 В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено) Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено)
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
Обучайтесь онлайн вместе с&nbsp;телеканалом &laquo;Санат&raquo; и&nbsp;MegaCom Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom
20 апреля, понедельник
23:03
Футболисты Таджикистана выступили в поддержку соседей, борющихся с COVID-19 Футболисты Таджикистана выступили в поддержку соседей,...
22:37
В Караколе медики получили гумпомощь и благодарственные письма
21:53
В Кыргызстане работают центры помощи детям, подвергшимся насилию
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: днем будет жарко
20:45
Мэрия Бишкека обещает завтра начать выдавать зарплату водителям автобусов