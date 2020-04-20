В Кыргызстан прилетели медики из Китая

В Кыргызстан прибыли медицинские специалисты из Китая. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.
По ее данным, китайские медики будут оказывать помощь и делиться опытом с отечественными специалистами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, они поделятся лучшими практиками и методиками в лечении больных.
Договоренность о направлении медицинских экспертов из Китая в нашу страну была достигнута 14 апреля 2020 года в ходе телефонного разговора президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с председателем КНР Си Цзиньпином.
На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев коронавируса. Из них 140 — у медицинских работников.