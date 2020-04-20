В Кыргызстане продлили сроки ряда социальных выплат из-за режима ЧП

Министерство труда и социального развития продлило сроки ряда социальных выплат и льгот из-за режимов ЧС и ЧП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, правительство установило, что до последнего числа месяца, следующего за месяцем отмены режимов чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, без истребования документов продлевают сроки:

выплаты государственных пособий в соответствии с Законом «О государственных пособиях;

выплаты ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот лицам, получающим ежемесячные денежные компенсации взамен льгот в соответствии с постановлением правительства «О выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот»;

выплаты пенсий по инвалидности лицам с ограниченными возможностями здоровья, получающим пенсии по инвалидности;

действия договоров на оказание услуг персональных ассистентов по уходу за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в постоянном уходе и надзоре;

действия справок территориальных (межрайонных) медико-социальных экспертных комиссий, устанавливающих инвалидность, а также очередного переосвидетельствования с дальнейшим зачетом пропущенного срока без изменения группы инвалидности, установленной на день прекращения действия справки;

действия добровольных патентов и страховых полисов по обязательному государственному страхованию персональным ассистентам по уходу за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в постоянном уходе и надзоре;

действия договоров о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемные семьи;

выплаты финансовых средств на содержание приемных детей, а также заработной платы приемным родителям;

действия путевок в санаторно-курортные учреждения, выданных лицам с ограниченными возможностями здоровья;

выплаты пособий по безработице гражданам, получающим пособие по безработице, без истребования сведений о поиске работы.

Данная мера принята в целях оказания поддержки социально уязвимым слоям населения и обеспечения социальной стабильности в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.