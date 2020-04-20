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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев, которые на днях прибыли из Турции, отправили на домашний карантин

Кыргызстанцев, которые на днях прибыли из Турции, выписали из обсервации на домашний карантин. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, вчера вечером всех отпустили домой. «Нас было свыше 200 человек, у всех тесты на коронавирус оказались отрицательными. Вчера ближе к 21.00 мы выехали из обсервации и отправились по домам. Теперь мы должны просидеть дома две недели. За нами будут наблюдать медики. Мы установили приложения, которые отслеживают наше местоположение», — сказала она.

Напомним, 17 апреля в Кыргызстан прилетели более 200 соотечественников из Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150588/
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