Кыргызстанцев, которые на днях прибыли из Турции, отправили на домашний карантин

Кыргызстанцев, которые на днях прибыли из Турции, выписали из обсервации на домашний карантин. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, вчера вечером всех отпустили домой. «Нас было свыше 200 человек, у всех тесты на коронавирус оказались отрицательными. Вчера ближе к 21.00 мы выехали из обсервации и отправились по домам. Теперь мы должны просидеть дома две недели. За нами будут наблюдать медики. Мы установили приложения, которые отслеживают наше местоположение», — сказала она.

Напомним, 17 апреля в Кыргызстан прилетели более 200 соотечественников из Турции.