Жилищные вопросы, пособия, земля. На что жалуются чиновникам пенсионеры

За I квартал 2020 года в сектор обращений граждан канцелярии аппарата правительства поступило 974 письменных обращения. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения.

По его данным, больше всего писем направили жители Бишкека — 431, а меньше всего пришло из Таласской области — 21. Из южной столицы поступило 26 заявлений.

Основной контингент заявителей — пожилые люди и малоимущие.

Люди просят помочь в разрешении земельных и жилищных вопросов, интересуются гарантирована ли отсрочка по оплате за коммунальные услуги и будут ли начисляться пени. Спрашивают, как пройдет ОРТ, как школьники будут сдавать выпускные экзамены и как можно начать дистанционное обучение, если нет ни компьютера, ни телевизора, заплатят ли учителям за карантин. Много вопросов от фермеров, в частности по минеральным удобрениям и ГСМ. Есть жалобы и относительно расторжения трудовых соглашений.

Много вопросов поступает относительно медицинской страховки, лекарств. Спрашивают также, как получать пособия, будут ли они сокращены или, наоборот, увеличатся.

Отметим, что в Кыргызстане 16 тысяч 814 малоимущих семьи и 651 тысяча пенсионеров.