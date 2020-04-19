За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 85 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в мире человек за сутки выросло на 85 тысяч 88. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня зафиксировали 2 миллиона 328 тысяч 600 случаев заболевания вирусом. Больше всего зараженных в США (734 тысячи 969), Испании (194 тысячи 416), Италии (175 тысяч 925), Франции (152 тысячи 928), Германии (143 тысячи 724) и Великобритании (115 тысяч 314).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 600 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 711 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 554 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 615, Узбекистане — 1 тысячу 490, России — 36 тысяч 793. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.