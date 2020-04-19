За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 85 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в мире человек за сутки выросло на 85 тысяч 88. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня зафиксировали 2 миллиона 328 тысяч 600 случаев заболевания вирусом. Больше всего зараженных в США (734 тысячи 969), Испании (194 тысячи 416), Италии (175 тысяч 925), Франции (152 тысячи 928), Германии (143 тысячи 724) и Великобритании (115 тысяч 314).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 600 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 711 человек.

После заражения коронавирусом скончались 160 тысяч 706 человек (рост на 6 тысяч 497 за сутки). В том числе в Италии умерли 23 тысячи 227 человек, Испании — 20 тысяч 369, Франции — 19 тысяч 323.

В Кыргызстане зарегистрировали 554 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 615, Узбекистане — 1 тысячу 490, России — 36 тысяч 793. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.