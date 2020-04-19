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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Гражданские активисты просят протестировать на коронавирус милиционеров

Комитет по правопорядку Жогорку Кенеша продолжает принимать обращения на электронный ящик.

Как рассказали 24.kg в комитете, большая часть писем носит персональный характер, в основном это связано с невыдачей пропусков, рассмотрением дел в судах, затруднениями в работе адвокатов. Регулярно поступают и жалобы от медиков.

«Они справедливо указывают на недопустимые проволочки и препятствия при проходе через блокпосты. К сожалению, это происходит, несмотря на наличие справки с места работы и заверение коменданта, что это не повторится. Так, врача-реаниматолога не только не пропускали долгое время, но еще и грубо обращались. Это возмутительно. Поступили также обращения от гражданских активистов по вопросу проведения тестирования на коронавирус милиционеров, сотрудников блокпостов и патрульной милиции, которые имеют широкий контакт с гражданами и высокий риск заражения. Они каждый день общаются с большим числом людей, контактируют с семьями и опасаются быть источником заражения. Считаю, что необходимо срочно решить вопрос их проверки и безопасности», — подчеркнула председатель комитета Наталья Никитенко.

Кроме этого, поступают и обращения гражданских объединений, например, пришло письмо от ОФ, занимающегося вопросами поддержки бездомных животных, а также владельцев питомников. «Многие люди и организации, которые содержат и подкармливают животных, столкнулись с проблемой покупки и доставки корма, не могут получить пропуска и сообщают, что животным никакие службы доставки или благотворительные организации либо госорганы точно не будут доставлять питание и есть риск их гибели, ухудшения санитарной обстановки по бездомным и беспризорным животным. Поступают и обращения жителей Бишкека о невозможности выехать на дачи. Начинается сезон дач, и многие просят режим самоизоляции продолжить на даче», — отметила Наталья Никитенко и добавила, что обратилась с просьбой к коменданту Алмазбеку Орозалиеву решить вопрос.

Члены комитета также просят коменданта предоставить список, какие предприятия могут в условиях карантина приступить к работе, и напоминают: на одном из брифингов Алмазбек Орозалиев сказал, что для некоторых сфер деятельности будут введены послабления, правда, так и не обозначил, для каких именно.

Письма с жалобами и претензиями можно отправлять на электронную почту pravoporyadok7@gmail.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150526/
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