За лицами на домашнем карантине наблюдают 255 мобильных бригад

В Кыргызстане 255 мобильных бригад проводят наблюдение за лицами на домашнем карантине. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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По его данным, c конца марта медработники уже сняли с домашнего карантина 33,6 тысячи человек. Под наблюдением остается 26,6 тысячи.

Отметим, что ранее замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что последние выявленные случаи коронавируса в Кыргызстане — контактные, поэтому каждый внимательно расследуется, определяются контактные лица.

В Кыргызстане зарегистрировано 506 случаев коронавируса, 130 человек выздоровели, пятеро умерли.