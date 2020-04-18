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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Средства индивидуальной защиты для медиков Бишкека передал офис ОБСЕ

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал городскому управлению здравоохранения столичной мэрии средства индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, медики получили более 300 респираторных масок № 95, которые блокируют не менее 95 процентов мелких частиц в воздухе, около 70 защитных костюмов, 90 очков и 300 пар нитриловых перчаток.

СИЗ переданы в рамках проектов организации «Укрепление экологической безопасности и снижение риска бедствий» и «Содействие охране окружающей среды и зеленой экономике».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150509/
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